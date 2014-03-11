CONSEJOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO PARA EL HOGAR Y EL JARDÍN

Aquí encontrará, de forma clara y de un vistazo, soluciones de limpieza clasificadas por tema. Si sus requisitos de limpieza no quedan cubiertos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Según un estudio sobre hábitos de limpieza encargado por Kärcher, las personas dedicamos unas 3 horas y 20 minutos semanales a la limpieza. Para tener la casa limpia recurrimos a diferentes máquinas de limpieza o remedios caseros. Ya sea para la limpieza interior o exterior del hogar, con los consejos de limpieza sobre cómo utilizarlos correctamente, el trabajo se realiza más rápidamente y se gana tiempo para poder disfrutar de mucho más tiempo libre.

Barrer_Header

Exteriores

Limpieza de vehículos

Aquí encontrará los productos y accesorios adecuados para una limpieza rápida y a fondo de su coche.

Limpieza de terrazas_Teaser

Limpieza de terrazas

Aquí encontrará los equipos y accesorios adecuados para que su terraza vuelva a quedar limpia tras el invierno.

Riego de jardines_Teaser

Riego de jardines

Con nuestras bombas de jardín, podrá regar grandes superficies gracias al control remoto incluso de forma completamente automática.

Barrer_Teaser

Barrido

Adiós a la escoba y el recogedor: con las barredoras de Kärcher, podrá limpiar aceras, calles, entradas y patios hasta cinco veces más rápido.

Losas_cubiertas de moho

Losas de aceras cubiertas de musgo

Las boquillas turbo de Kärcher son ideales para eliminar el musgo de superficies con losas.

Muebles de jardín_Header

Limpieza de muebles de jardín

Haga frente a las manchas de aspecto desagradable en muebles de jardín debidas a la contaminación del aire o del invierno anterior con nuestras limpiadoras de alta presión.

Limpieza de tuberías

Limpieza de tuberías

El set para limpieza de tuberías es ideal para desatascar tuberías tanto en interiores como exteriores.

Limpieza de fachadas_Teaser

Limpieza de fachadas

Kärcher no solo ofrece los equipos ideales para los alrededores de la casa. También la casa en sí se ensucia con el tiempo y puede volver a relucir con los equipos de Kärcher.

Interiores

Limpiar_con_vapor_Teaser

Limpieza con vapor

Aquí encontrará numerosos consejos para las opciones de aplicación de una limpiadora de vapor: limpie de forma sencilla suelos, juntas, grifos, baños e inodoros, ventanas y espejos, cocinas y mucho más.

Planchado con vapor_Teaser

Planchado con vapor

La presión de vapor constantemente elevada facilita el planchado, incluso en tejidos difíciles. Esto ahorra hasta un 50 % de tiempo de planchado.

Limpieza de ventanas

Limpieza de ventanas

Las ventanas se ensucian y Kärcher ofrece la solución óptima para todos los requisitos. Descubra distintos equipos para la limpieza de ventanas.

Limpieza de alfombras_Header

Limpieza de alfombras

La limpieza de alfombras funciona de forma muy sencilla con los productos adecuados de Kärcher.

Limpieza de tapicerías_Teaser

Limpieza de tapicerías

Los lava-aspiradores de Kärcher proporcionan una limpieza profunda y eficaz en muebles tapizados.

Alimentación de agua del hogar_Teaser

Alimentación de agua del hogar

Para la alimentación de la casa con agua tratada, le recomendamos que utilice nuestras bombas de jardín y hogar.

Taladrar barrer aspirar_Teaser

Taladrar, barrer y aspirar

Donde se cepilla, caen virutas. Kärcher ofrece, como profesional de la limpieza, un completo programa de equipos y accesorios prácticos para un rendimiento de limpieza eficaz en toda la casa y alrededores.

Conservación de suelos

Conservación de suelos

Aquí encontrará la información más importante y numerosos consejos para la conservación profesional de suelos, así como información sobre el pulido y los detergentes idóneos.

