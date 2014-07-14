Limpieza de tuberías

Set para limpieza de tuberías, la innovadora solución de sistema de Kärcher

A veces solo se daña un desagüe, pero a menudo el daño afecta a una tubería entera. En este sentido, los remedios caseros normalmente no funcionan y es necesario recurrir a una limpieza de tuberías profesional de Kärcher.

¿Cómo funciona la limpieza de tuberías?

Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás empujan la manguera a través de la tubería y deshacen el atasco. Una marca continua y un anillo de marca señalan el progreso dentro de la tubería. Las flexibles mangueras de calidad de 15 m y 7,5 m de longitud cuentan con refuerzo textil y disponen de una boquilla de latón extracorta para una movilidad óptima en la tubería. Asimismo, la manguera está equipada con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil.

¿Cuándo debe realizarse una limpieza de tuberías?

A menudo, los olores desagradables se extienden, también en el baño. Sobre todo cuando algo va mal en las tuberías de aguas residuales. Este olor se origina primero cerca de los desagües, pero en principio también puede propagarse por toda la casa. En el peor de los casos, las tuberías están tan atascadas que el agua y las aguas residuales ya no fluyen.

 

