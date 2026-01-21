Fregadoras

Para unos suelos radiantes. Con las fregadoras-aspiradoras de Kärcher, tus suelos quedarán higiénicamente limpios y tendrán un blanco reluciente.Te garantizamos unos grandes resultados. Nuestros equipos son multiusos y expertos en realizar todo tipo de tareas de limpieza de forma rentable y ahorrando tiempo.

Kärcher Fregadoras-aspiradoras compactas con acompañante

Para una limpieza rápida y flexible de superficies de tamaño pequeño y mediano, como restaurantes, tiendas, cocinas, hoteles y otras superficies muy transitadas y con gran cantidad de mobiliario y objetos, hemos desarrollado las fregadora-aspiradora con acompañante.

Kärcher Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado o de pie

La mejor opción para la limpieza de grandes superficies poco transitadas, como almacenes y naves de producción, centros comerciales, aparcamientos o aeropuertos. También ponemos a su disposición nuestros equipos combinados de fregadoras-aspiradoras y barredoras.

Kärcher Otras soluciones de limpieza

Entre nuestras soluciones de limpieza contamos con equipos monodisco y de pulido para la conservación de suelos y con soluciones para tareas de limpieza especialmente exigentes, como escalones o escaleras mecánicas.

