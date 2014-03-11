ASPIRADORAS

Aspirar de la A a la Z. Los aspiradores en seco y húmedo y los aspiradores en seco de Kärcher ofrecen soluciones óptimas para los sectores de la industria, el comercio y la automoción, así como para las empresas profesionales de limpieza de edificios y los talleres. Destacan por su gran calidad y larga vida útil, la innovadora tecnología de filtrado y su manejo increíblemente cómodo.

Aspiradoras en seco / húmedo

Imprescindibles: los aspiradores en seco y húmedo pueden hacer frente a cualquier tipo de suciedad, ya sea seca, húmeda o líquida. En definitiva, los equipos adecuados de Kärcher aspiran todo.

Kärcher Classic

Classic

Los aspiradores NT de la serie Classic son equipos básicos, económicos y convencen por su robustez, gran potencia de aspiración y facilidad de manejo.

Ir a productos

ASPIRADORAS EN SECO

Compactos y silenciosos: los pequeños aspiradores móviles de Kärcher son perfectos para cubrir las necesidades de los clientes profesionales. Kärcher ofrece soluciones óptimas en el ámbito de aspiradores en seco, aspiradoras de cepillos para alfombras, aspiradores con accionamiento por baterías y escobas eléctricas.

