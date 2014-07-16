Limpieza de terrazas

Excelente paquete de potencia: las limpiadoras de alta presión de Kärcher

Desde el gancho para cables pasando por el práctico enrollador de mangueras y hasta la manguera de alta presión de goma, los equipos de la gama K 7 ofrecen numerosos detalles de equipamiento refinados que facilitan el trabajo también cuando el grado de suciedad es alto.

Cualquier propietario de una casa o jardín que alguna vez haya regado losas muy sucias de una acera, conoce el limitado y bajo rendimiento de limpieza de una manguera de riego.

En cambio, la limpiadora de alta presión dispone, en comparación con una manguera de riego, de una potencia de limpieza mucho más alta. No importa si se trata de vehículos, senderos de jardín con musgo, terrazas, persianas, barriles sucios, barcos... Todo queda limpio de forma rápida y sencilla.

Y la suciedad incrustada tampoco tiene nada que hacer cuando se limpia con alta presión.

Nuestra limpiadora de terrazas T-Racer se encarga de la limpieza óptima y respetuosa de grandes superficies: gracias a la innovadora combinación de propulsores de altura regulable con dos boquillas de alta presión, se crea un efecto aerodeslizador que hace que la T-Racer flote por el suelo.

El rendimiento de limpieza se intensifica y se obtiene un resultado de limpieza uniforme. La carcasa no deja pasar prácticamente ninguna gota de agua y, por tanto, le protege tanto a usted como a las paredes de posibles salpicaduras.