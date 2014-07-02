PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza

PS lavador 40 de potencia con tres boquillas de alta presión integrados. acción de limpieza permite eliminar la suciedad adherida a las superficies de forma rápida y sencilla. Ideal para escaleras y bordes.

PS lavador 40 de potencia con tres boquillas de alta presión integrados y la escobilla de goma es más potente que un lavador manual estándar. lavador de gran alcance elimina rápida y fácilmente la suciedad difícil de superficies con alta presión. PS lavador 40 de potencia es ideal para la limpieza de escaleras, patios, fachadas, garajes, balcones, muros, caminos y unidades. Ideal para la limpieza de escaleras y bordes. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher K 2 a K 7.

Características y ventajas
Tres integrado boquillas de alta presión
  • Para la eliminación de la suciedad persistente de diferentes tipos de superficies.
Escobilla de goma integrada
  • Rápida retirada del agua residual.
Diseño compacto
  • Ideal para la limpieza de esquinas y bordes sin salpicaduras.
Limpieza de gran alcance con alta presión
  • Para la eliminación de la suciedad persistente de diferentes tipos de superficies.
Combinación de chorro de alta presión y la presión del cepillo manual de
  • Rendimiento de limpieza muy potente en comparación con un frotador normal.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 744 x 303 x 759
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Escaleras
  • Terraza
  • Fachada
  • Garaje
  • Muros de piedra y de jardín
  • Balcón
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com