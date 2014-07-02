PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza
PS lavador 40 de potencia con tres boquillas de alta presión integrados. acción de limpieza permite eliminar la suciedad adherida a las superficies de forma rápida y sencilla. Ideal para escaleras y bordes.
PS lavador 40 de potencia con tres boquillas de alta presión integrados y la escobilla de goma es más potente que un lavador manual estándar. lavador de gran alcance elimina rápida y fácilmente la suciedad difícil de superficies con alta presión. PS lavador 40 de potencia es ideal para la limpieza de escaleras, patios, fachadas, garajes, balcones, muros, caminos y unidades. Ideal para la limpieza de escaleras y bordes. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher K 2 a K 7.
Características y ventajas
Tres integrado boquillas de alta presión
- Para la eliminación de la suciedad persistente de diferentes tipos de superficies.
Escobilla de goma integrada
- Rápida retirada del agua residual.
Diseño compacto
- Ideal para la limpieza de esquinas y bordes sin salpicaduras.
Limpieza de gran alcance con alta presión
- Para la eliminación de la suciedad persistente de diferentes tipos de superficies.
Combinación de chorro de alta presión y la presión del cepillo manual de
- Rendimiento de limpieza muy potente en comparación con un frotador normal.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Campos de aplicación
- Escaleras
- Terraza
- Fachada
- Garaje
- Muros de piedra y de jardín
- Balcón