PS lavador 40 de potencia con tres boquillas de alta presión integrados y la escobilla de goma es más potente que un lavador manual estándar. lavador de gran alcance elimina rápida y fácilmente la suciedad difícil de superficies con alta presión. PS lavador 40 de potencia es ideal para la limpieza de escaleras, patios, fachadas, garajes, balcones, muros, caminos y unidades. Ideal para la limpieza de escaleras y bordes. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher K 2 a K 7.