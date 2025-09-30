Hidrolavadoras de agua caliente

Limpiadoras de alta presión de agua caliente

Kärcher Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media

Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media

La limpieza en obras o en el sector de la agricultura es muy exigente. Precisamente por eso hemos desarrollado las hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media. Con los mejores accesorios y un manejo ergonómico u orientado a la facilidad de uso y un diseño robusto. Todo ello en función de las necesidades. Los nuevos equipos de gama media ofrecen una alta calidad y rendimiento superior, un máximo de 210 bares de presión y un caudal de 1000 l/h.

Kärcher Gama Compacta

Gama Compacta

Limpiar vehículos. Realizar lavados de motor. Eliminar la suciedad de las escaleras exteriores. Nueva gama compacta con alta presión de agua caliente de hasta 180 bares y 900 l/h.

Kärcher Gama especial

Gama especial

Cuando los escapes de gases molestan o están prohibidos: en salas higiénicas, hospitales, grandes cocinas y balnearios, se usa la gama especial con quemador eléctrico.

Kärcher
