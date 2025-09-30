Hidrolavadoras de agua caliente
Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media
La limpieza en obras o en el sector de la agricultura es muy exigente. Precisamente por eso hemos desarrollado las hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media. Con los mejores accesorios y un manejo ergonómico u orientado a la facilidad de uso y un diseño robusto. Todo ello en función de las necesidades. Los nuevos equipos de gama media ofrecen una alta calidad y rendimiento superior, un máximo de 210 bares de presión y un caudal de 1000 l/h.
Gama Compacta
Limpiar vehículos. Realizar lavados de motor. Eliminar la suciedad de las escaleras exteriores. Nueva gama compacta con alta presión de agua caliente de hasta 180 bares y 900 l/h.
Gama especial
Cuando los escapes de gases molestan o están prohibidos: en salas higiénicas, hospitales, grandes cocinas y balnearios, se usa la gama especial con quemador eléctrico.