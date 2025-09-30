Hidrolavadoras de agua fría

Limpiadora de alta presión de agua fría: agua fría para suciedad incrustada. Limpieza diaria de máquinas, vehículos y edificios: con la alta presión y su grande capacidad, las limpiadoras de alta presión de agua fría eliminan incluso la suciedad incrustada. Ideal para grandes superficies.

Kärcher Gama Compacta

Gama Compacta

Ligeros y potentes: los equipos multiuso de la gama compacta limpian el patio y el taller en muy poco tiempo. Convencen por su presión, caudal y vida útil.

Kärcher Portátil

Portátil

En las nuevas limpiadoras de alta presión portátiles de agua fría de Kärcher se ha reducido el tamaño y el peso al mínimo. De este modo, los equipos se pueden transportar de forma cómoda y segura, y así se convierten en el accesorio ideal para usar en cualquier lugar.

Kärcher Motor de explosión

Motor de explosión

Cuando no hay corriente eléctrica, las limpiadoras de alta presión con motor de combustión (opcionalmente también accionadas con biodiésel) garantizan una máxima flexibilidad y autonomía.

