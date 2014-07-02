Boquilla aspiradora turbo
Boquilla aspiradora de accionamiento neumático. Perfecta para alfombras de pelo largo e ideal para aspirar pelos de animales. Para lograr una limpieza muy intensiva, profunda e higiénica.
Boquilla aspiradora con accionamiento por aire. Ideal para alfombras de pelo largo y para aspirar pelos de perros, gatos y otras mascotas. La boquilla aspiradora turbo se acciona mediante el caudal de aire de la aspiradora. El rendimiento de limpieza mejora claramente gracias al apoyo mecánico del cepillo rotativo. La suciedad situada en el fondo de las fibras se arremolina y se aspira eficazmente. Para una limpieza especialmente intensiva, exhaustiva e higiénica. Adecuada para las aspiradoras VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 y DS 5600
Características y ventajas
Cepillo de limpieza neumático
- El cepillo de limpieza también llega hasta la suciedad más incrustada en la alfombra y la aspira completamente
- Excelente recogida de pelos de animales.
- Excelente recogida de suciedad también en alfombras de pelo largo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|280 x 250 x 92
Campos de aplicación
- Alfombras
- Alfombras y moquetas