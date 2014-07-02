Boquilla para coche, DN 35, 90 mm

Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.

Con un ancho útil de 90 milímetros la manejable boquilla de aspiración para automóviles está diseñada especialmente para la limpieza rápida y a fondo de los vehículos. Su diseño acodado plano facilita la aspiración del espacio para los pies, las alfombrillas, los asientos, las tapicerías y el maletero. La boquilla para coches de plástico es apta para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 90
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 240 x 130 x 100
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Campos de aplicación
  • Especial para una limpieza a fondo del interior de los vehículos