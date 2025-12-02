PartsPro detergente para lavado de piezas PC Bio 10, 20l

Detergente bioactivo de base acuosa, con pH neutro, respetuoso con la piel y sin disolventes. Especialmente apto para talleres y empresas de servicio técnico que deseen eliminar suciedad importante de aceite, grasa y hollín de sus piezas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 7
Peso (kg) 20,3
Peso con embalaje incluido (kg) 21
Campos de aplicación
  • Lavado de piezas
