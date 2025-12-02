Adecuado para todos los suelos duros y elásticos resistentes al agua y con una fórmula suave y cuidadosa a base de jabón: el detergente FloorPro RM 746 de Kärcher. El detergente para la limpieza de mantenimiento neutro puede utilizarse tanto para la limpieza manual como mecánica y forma muy poca espuma, lo que permite aprovechar eficazmente la capacidad del depósito de las fregadoras-aspiradoras. Al no contener disolventes, también limpia y cuida los suelos delicados de goma o PVC. Las manchas de grasa, aceite y minerales se eliminan eficazmente, dejando tras de sí una película conservante antideslizante y repelente de la suciedad y una fragancia fresca y agradable. Si es necesario, la película conservante se puede pulir fácilmente con un equipo monodisco hasta conseguir un brillo intenso.