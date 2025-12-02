FloorPro limpiador en spray RM 748, 10l
Emulsión de pulverización antideslizante para todo tipo de superficies resistentes revestidas. Repara y renueva suelos revestidos y también elimina marcas de tacones y pisadas no deseadas.
El limpiador en spray FloorPro RM 748 de Kärcher ha sido desarrollado para la limpieza intermedia con equipos mecánicos de suelos recubiertos y sensibles a los disolventes, como suelos de linóleo, goma o PVC. El limpiador a base de cera, listo para usar, se aplica con un equipo monodisco, elimina las marcas habituales causadas por el tránsito peatonal, repara y renueva la superficie. Además, su formulación especial tiene un efecto antideslizante y aumenta así la seguridad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|8,5
|Peso (kg)
|10
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 188 x 307
Campos de aplicación
- Recubrimiento de suelos