Limpiadora de moquetas BRC 40/22 C
Limpiadora compacta de alfombras automática BRC 40/22 C para la extracción mediante pulverización económica y rápida o la limpieza de mantenimiento de superficies de alfombra entre 250 y 1000 m².
Con la limpiadora de alfombras automática BRC 40/22 C, usted trabaja hasta un 30 % más rápido y se garantiza una limpieza en toda la profundidad de la fibra en comparación con los equipos tradicionales de extracción mediante pulverización. Esto es posible gracias a la sencilla maniobrabilidad y al principio de trabajar siempre hacia delante, de modo que se evitan desplazamientos en vacío innecesarios. Un cajón de barrido integrado recoge las partículas sueltas como pelos o fibras sueltas de la alfombra de forma fiable. El equipo es ideal para la limpieza en profundidad de alfombras en superficies pequeñas y medianas de hasta 1000 m² y se puede utilizar de forma flexible para la extracción mediante pulverización o para la limpieza en profundidad de alfombras. Al utilizar el limpiador RM 768 de iCapsol que recomendamos para la limpieza de mantenimiento se reduce el tiempo de secado de la alfombra aprox. media hora y, por eso, es el método de limpieza ideal en alfombras muy transitadas. Además, el cabezal de limpieza regulable mediante volante con cepillos de limpieza de alfombra simplifica y acelera enormemente la limpieza de superficies muy ocupadas.
Características y ventajas
Cabezal de limpieza regulable 200°
Para la limpieza de mantenimiento y en profundidad de alfombras
Boquilla manual opcional
Cajón de barrido integrado
Dirección de trabajo exclusivamente hacia delante
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Caudal de aire (l/s)
|47
|Vacío (mbar/kPa)
|290 / 29
|Presión de pulverización en limpieza de mantenimiento (bar)
|3,5
|Presión de pulverización en limpieza profunda (bar)
|7
|Volumen pulverizado en limpieza de mantenimiento (l/min)
|0,38
|Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min)
|2,5
|Ancho útil al aspirar. (cm)
|48
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|22 / 19
|Potencia de la turbina (W)
|1200
|Potencia del motor de cepillos (W)
|400
|Peso sin accesorios (kg)
|44,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|50,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- Cantidad de rodillos: 1 Unidad(es)
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Dirección de trabajo: hacia adelante
- Servicio de iCapsol
