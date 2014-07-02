Spare O-ring set

Replacement O-ring set for replacement of O-rings for diverse steam cleaner accessories.

Replacement O-ring set for replacement of O-rings for diverse steam cleaner accessories. Including safety lock, detail nozzle, extension, steam hose and iron connection. Useful spare part set for uninterrupted use.

Features and benefits
Rubber O-rings
  • For replacing worn or lost washers of diverse steam cleaner accessories
  • For sealing between nozzles
Specifications

Technical data

Colour black
Dimensions (L × W × H) (mm) 200 x 125 x 30
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