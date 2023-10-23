Servicios
La orientación al cliente siempre ocupa el lugar principal para Kärcher. La línea de atención telefónica, las instrucciones de manejo, las presentaciones, el servicio de postventa, la gestión de la flota y muchas otras ofertas ofrecen un apoyo rápido y competente a los usuarios particulares y profesionales ante cualquier pregunta y problema.
Para Kärcher, la limpieza es trabajo y pasión, así como compromiso con las personas, la cultura y el medio ambiente.
Consejos de utilización para interiores y exteriores de un vistazo.
Encuentre rápida y cómodamente su proveedor de Home & Garden o Professional más cercano.
23.10.2023
¿Cuál es la ventaja de una lavadora y secadora de piso en un supermercado?
Utilizar una lavadora y secadora de piso en un supermercado aporta varias ventajas al local, ya que facilita la limpieza sin interrumpir el flujo de personas que circulan por el lugar. Además, para los clientes que visitan el supermercado, ni siquiera es posible notar la presencia de la máquina en funcionamiento, ya que es extremadamente silenciosa y compacta. Continúa leyendo para conocer esta y otras ventajas de las fregadoras de suelos para supermercados.
19.09.2023
Mi piso está manchado. ¿La fregadora aspiradora de pisos resuelve el problema?
Los pisos manchados pueden sentirse sucios, ¿y a quién le gusta esa sensación? Nadie, ¿verdad? Pero, ¿podré resolver este problema con Fregadora aspirados de pisos? ¡Sí! No solo podrás eliminar la suciedad, sino también preservar la vida útil del piso de tu establecimiento, comercio, empresa o industria. Además, el piso manchado también se puede resolver con la lavadora de pisos. En este artículo te hablaremos sobre este tema. Sigue leyendo para entender mejor.
30.08.2023
¿Cómo me ayuda una lavadora a presión profesional a ahorrar en la limpieza?
Una Hidrolimpiadora profesional puede ayudarte a ahorrar dinero en la limpieza y en este artículo te contamos cómo lo hace, además de las ventajas que tienes a tu disposición al utilizar uno de estos equipos de Kärcher.
Kärcher: proveedor mundial de técnica de limpieza
La empresa familiar Kärcher es actualmente uno de los proveedores mundiales líderes de sistemas de limpieza eficaces y respetuosos con los recursos. Kärcher marca la diferencia con el máximo rendimiento, innovación y calidad.
Premios de diseño y patentes
Los equipos de limpieza de Kärcher aúnan funcionalidad, facilidad de uso y una estética exigente. La empresa se caracteriza por la innovación y el afán de conseguir la mejor solución, que siempre son galardonados con patentes y reconocimientos de instituciones de renombre. Más de 1300 patentes y modelos registrados confirman el espíritu ingenioso y la potencia innovadora de la empresa.
Investigación y desarrollo propios para soluciones de limpieza
Kärcher aspira siempre a ofrecer la solución óptima para cada tarea de limpieza. Así es como desarrolla Kärcher sistemas potentes con equipos de limpieza, accesorios y detergentes perfectamente adaptados entre sí. Para satisfacer al máximo las necesidades y los deseos de nuestros clientes, mantenemos un diálogo constante con usuarios particulares y profesionales. Los conocimientos así obtenidos se integran de manera consecuente en el desarrollo de nuevos productos. De este modo garantizamos que cada nuevo desarrollo no solo satisface las cada vez más complejas tareas de limpieza, sino que al mismo tiempo facilita el trabajo a los usuarios en la medida de lo posible.