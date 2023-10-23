23.10.2023

¿Cuál es la ventaja de una lavadora y secadora de piso en un supermercado?

Utilizar una lavadora y secadora de piso en un supermercado aporta varias ventajas al local, ya que facilita la limpieza sin interrumpir el flujo de personas que circulan por el lugar. Además, para los clientes que visitan el supermercado, ni siquiera es posible notar la presencia de la máquina en funcionamiento, ya que es extremadamente silenciosa y compacta. Continúa leyendo para conocer esta y otras ventajas de las fregadoras de suelos para supermercados.

