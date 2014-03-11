eco!efficiency: más logros con eficiencia.

Aspirador en seco eco!efficiency : Gran absorción, económico, silencioso.

Con un consumo de potencia un 40 % menor, los aspiradores en seco eco!efficiency consiguen un 98 % de la potencia de aspiración de los equipos base, lo cual es más que suficiente para la limpieza diaria de mantenimiento. Además, se puede medir cómo los equipos eco!efficiency aspiran con la mitad de ruido, lo cual se percibe de manera muy agradable.

El T 12/1 eco!efficiency presenta una relación óptima entre el rendimiento de limpieza y la energía utilizada; asimismo, acaba con la falsa concepción de que la potencia solo puede sustituirse por más potencia. La potencia del motor cobra mayor importancia cuando no se tiene. Una potencia del motor de 750 vatios es más que suficiente para aspiradores en seco de oficinas y hoteles. Una potencia de aspiración inferior a 200 vatios es insuficiente y, a partir de los 200, es cada vez mejor.

Con 750 vatios, se alcanza el punto ideal de potencia de aspiración para limpiar el polvo doméstico en tejidos o en superficies duras. Los resultados de limpieza con una potencia de aspiración superior son apenas apreciables. Además, una potencia de aspiración mayor puede multiplicar el esfuerzo necesario para aspirar alfombras de pelo largo. Con todo, la máxima potencia también falla.