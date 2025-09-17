Purificadores de aire

El interior es el nuevo exterior. El teletrabajo, en nuestro tiempo libre y cuando dormimos: pasamos gran parte de nuestro tiempo en el interior de nuestro hogar. Por ellos es una buena idea proporcionar regularmente aire fresco a las habitaciones. Sin embargo, a veces el aire del exterior estas más contaminado que el interior de la vivienda. En este caso, los potentes purificadores de aire AF de Kärcher ofrecen la solución perfecta, ya que no sólo filtran de forma fiable el polen y el polvo fino que entra por la ventana, sino que también eliminan de forma eficaz y silenciosa los virus, el polvo doméstico y los malos olores del aire . El aire fresco y limpio es especialmente importante para los alérgicos. Los purificadores de aire marcan la diferencia, y se percibe con cada respiro.