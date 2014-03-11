Soluciones para cada sector

Productos para uso profesional. La solución óptima de las tareas de limpieza es un factor económico clave en el sector industrial y comercial. Los aspectos medioambientales también desempeñan un papel muy importante. Por esta razón, hemos adaptado nuestra amplia gama de productos exactamente a sus requisitos.

Automotive

Automotriz

Kärcher le ofrece los conceptos de limpieza que se adaptan a los requisitos especiales de concesionarios, talleres y gasolineras.

Baugewerbe

Construcción

Equipos profesionales que están a la altura de los numerosos problemas de limpieza del sector de la construcción y de talleres.

Gebäudedienstleister

Empresas de limpieza

Productos innovadores que garantizan la máxima limpieza, eficacia y manejabilidad en la limpieza de edificios y fachadas.

Gesundheitswesen

Instituciones sanitarias

Sistemas de limpieza profesionales y eficaces para hospitales que aúnan una higiene perfecta con una rentabilidad saludable.

Hotel- und Gastgewerbe

Hostelería

Sistemas de limpieza profesional para una gestión de la higiene sostenible en el sector hostelero y gastronómico.

Industrie

Industria

Un colaborador experimentado, digno de confianza en todas las tareas de limpieza.

Landwirtschaft

Agricultura

Equipos de Kärcher y conceptos de limpieza innovadores con los que supera la gran variedad de requisitos de la agricultura.

Öffentlicher Dienst

Servicio público y técnica municipal

Equipos de limpieza que posibilitan un trabajo eficaz en el servicio público y que garantizan la máxima limpieza.

Retail

Comercios

Nuestras soluciones de limpieza y orden en mercados de compra, comercio al por menor y a granel.

Transport

Transporte

Tecnologías de limpieza innovadoras para gasolineras y los servicios que allí se ofrecen.

Servicio de atención al cliente de Kärcher: nuestra promesa basada en la confianza.

Cuando la palabra servicio debe ser una promesa y no un lapsus, la base es la confianza. Porque cuando trabaja con equipos de limpieza profesionales, es imprescindible poder confiar en todo momento en su operatividad. Día tras día, noche tras noche, en todas partes. Ese es nuestro cometido: garantizarle que así sea. Para ello, nos esforzamos al máximo. Equipos y detergentes fiables, técnica avanzada, asesoramiento competente y mucho más. En pocas palabras: el servicio de atención al cliente de Kärcher, el nombre que es sinónimo de confianza. Un servicio que le brinda seguridad. Prometido.

Kärcher Services
Kärcher Services

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Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

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