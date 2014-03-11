Barredoras y barredoras-aspiradoras

¿Qué es una barredora de pisos?

Barredoras de alto rendimiento: Las barredoras de pisos comerciales eliminan la suciedad de todo tipo de superficies interiores y exteriores.

Cuando se usan, las barredoras de pisos recogen el polvo y los desechos con un cepillo de rodillo y lo depositan en un contenedor (tolva) para facilitar su eliminación.

Algunas barredoras están equipadas con un sistema de vacío pasivo para filtrar las partículas finas y mejorar la calidad del aire.