    Home & Garden

    Los equipos de limpieza Home & Garden son, fundamentalmente, equipos de limpieza de menores dimensiones que los de la gama Professional. La gama Garden comprende principalmente sistemas de riego que proporcionan un alto nivel de eficacia y son respetuosos con los recursos. De este modo, Kärcher ofrece con sus productos la solución adecuada para cada problema de limpieza. El equipo más conocido es, seguramente, la limpiadora de alta presión de Kärcher. No obstante, la empresa también ofrece otros muchos equipos de limpieza en la gama Home & Garden, como la limpiadora de vapor o la limpiadora de cristales.

    Hidrolimpiadoras

    Aspiradora

    Aspiradores multifuncionales

    Robots aspiradores y friegasuelos

    Escoba eléctrica

    Limpiadoras de vapor

    Limpiadoras de cristales a batería

    Enceradora

    Fregonas eléctricas

    Purificadores de aire

    Búsqueda de vendedores

    Encuentre de forma rápida y cómoda los vendedores más cercanos.

    FAQ – Preguntas y respuestas

    Preguntas y respuestas sobre nuestros productos.

    Consejos de utilización

    Aquí encontrará consejos y ejemplos de todo tipo que facilitarán el manejo de los equipos de limpieza de Kärcher.