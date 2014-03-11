Fregadora y barredora de suelos_Peru

    Limpiadoras de alta presión

    Increíblemente versátiles: limpieza de alta presión con Kärcher Kärcher, el inventor de la limpiadora de alta presión, ha seguido optimizando el principio de la limpieza con alta presión desde 1950. Mayor rendimiento de limpieza con menor consumo. Vida útil más larga con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher convence con un programa de productos que satisface cualquier necesidad tanto por su sofisticación como por su variedad: limpiadoras de alta presión con agua fría o caliente, con motor eléctrico o de combustión, móviles o estacionarias. Infórmese aquí sobre los diferentes ámbitos de aplicación.

    Kärcher Limpiadoras de alta presión de agua fría

    Limpiadoras de alta presión de agua fría

    Limpieza diaria de equipos, vehículos y edificios: con presión y gran caudal, las limpiadoras de alta presión de agua fría eliminan incluso la suciedad incrustada. Ideal para superficies grandes.

    Kärcher Limpiadoras de alta presión de agua caliente

    Limpiadoras de alta presión de agua caliente

    Kärcher Limpiadoras de ultra alta presión Sistemas de limpieza de ultra alta presión

    Sistemas de limpieza de ultra alta presión

    Allá donde la capacidad de eliminación de las limpiadoras de alta presión convencionales no es suficiente, entran en acción nuestras limpiadoras de ultra alta presión. Gracias a la ultra alta presión (UHP) pueden eliminarse de manera fiable incluso la suciedad y los recubrimientos más

    Hidrolavadora_de_alta_presion_diferencias_entre_combustion_y_electrica_

     

    Lavadoras a presión eléctricas vs. a combustión/diesel


    A la hora de decidir qué lavadora a presión es la ideal para el trabajo, algo importante a considerar es la presencia de fuentes de energía en el local. ¿La limpieza se hará cerca de una red eléctrica o un generador? ¿Necesitarás la libertad de circular sin restricciones? ¿Limpiarás áreas internas o externas? Considera estos factores antes de seleccionar tu lavadora a presión.

    ¿Por qué usar una lavadora a presión eléctrica?

    • No emite humo - Puede utilizarse en interiores y exteriores.
    • Menos mantenimiento.
    • Más silenciosa - Su uso no depende de la capacidad del tanque de combustible.

     

    ¿Por qué usar una lavadora a presión a combustión/diesel?

    • Portátil - No depende de la proximidad al enchufe/generador.
    • El combustible se consigue fácilmente.

    Detergentes para la limpieza con alta presión.

    Los detergentes para las limpiadoras de alta presión de Kärcher son perfectos para el uso profesional en talleres, la industria y el sector alimentario, por ejemplo. Consiguen resultados de limpieza óptimos con un gasto energético y temporal mínimos. Al mismo tiempo, gracias a sus fórmulas especiales de precipitación fácil, se reduce la contaminación por aguas residuales por residuos de aceite mineral.

    Cleaning Agents Nutzfahrzeug

    Limpieza y protección para vehículos industriales

    Detergentes potentes para eliminar enérgicamente la suciedad más incrustada en las calles o en obras de construcción, para utilizar con limpiadoras de alta presión de agua caliente o fría.

    Cleaning Agents Vielseitigkeit

    Versatilidad para aplicaciones industriales

    Detergentes de efecto rápido y que protegen los materiales, incluso para eliminar suciedad resistente como aceites, grasas y hollín.

     

    Cleaning Agents Lebensmittel

    Limpieza e higiene en el sector alimentario

    Detergentes y desinfectantes eficaces con certificado para su uso en el sector alimentario según la lista de desinfectantes de la DGHM y DVG.

    Cleaning Agents Autohaus

    Carrocerías brillantes en el concesionario

    Brillo en la sala de exposición y conservación de valores hasta bajo la cubierta de cualquier automóvil gracias a detergentes delicados para las superficies y los materiales más variados.

    EASY!Force caption

    Nuevos accesorios para limpiadores de alta presión Kärcher EASY!Force y EASY!Lock

    El revolucionario concepto de funcionamiento de la nueva pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y reduce la fuerza de retención para el gatillo a cero. Con el nuevo EASY!Lock de liberación rápida de rosca, permite cambiar rápida y fácilmente sus accesorios de  de una sola vuelta de 360 °. ¡Increíble! 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales.

    Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente

    Las limpiadoras de alta presión de agua caliente permiten reducir la presión de trabajo, el tiempo empleado y la cantidad de detergente empleado gracias a la elevada temperatura del agua. Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente frente a las limpiadoras de alta presión de agua fría:

    • Mejor resultado de limpieza
    • Menor empleo de detergente
    • Menor tiempo de secado
    • Más higiene
    • Menor tiempo de trabajo

    El uso de agua caliente permite ahorrar un tiempo considerable, de hasta un 35 %, y conseguir unos resultados de limpieza optimizados.

    Otras ventajas y comparativa de gastos entre HD y HDS

