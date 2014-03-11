Limpiadoras de alta presión

Lavadoras a presión eléctricas vs. a combustión/diesel



A la hora de decidir qué lavadora a presión es la ideal para el trabajo, algo importante a considerar es la presencia de fuentes de energía en el local. ¿La limpieza se hará cerca de una red eléctrica o un generador? ¿Necesitarás la libertad de circular sin restricciones? ¿Limpiarás áreas internas o externas? Considera estos factores antes de seleccionar tu lavadora a presión.

¿Por qué usar una lavadora a presión eléctrica?

No emite humo - Puede utilizarse en interiores y exteriores.

Menos mantenimiento.

Más silenciosa - Su uso no depende de la capacidad del tanque de combustible.

¿Por qué usar una lavadora a presión a combustión/diesel?