Gama especial

Gama especial de agua fría: para aplicaciones especiales Equipada para el transporte ligero en terrenos especialmente difíciles: La gama especial de Kärcher elimina la suciedad incrustada en zonas de difícil acceso.

0 Productos
Kärcher Gama especial de agua fría: para aplicaciones especiales
Hidrolavadora_de_alta_presion_diferencias_entre_combustion_y_electrica_

 

Lavadoras a presión eléctricas vs. a combustión/diesel


A la hora de decidir qué lavadora a presión es la ideal para el trabajo, algo importante a considerar es la presencia de fuentes de energía en el local. ¿La limpieza se hará cerca de una red eléctrica o un generador? ¿Necesitarás la libertad de circular sin restricciones? ¿Limpiarás áreas internas o externas? Considera estos factores antes de seleccionar tu lavadora a presión.

¿Por qué usar una lavadora a presión eléctrica?

  • No emite humo - Puede utilizarse en interiores y exteriores.
  • Menos mantenimiento.
  • Más silenciosa - Su uso no depende de la capacidad del tanque de combustible.

 

¿Por qué usar una lavadora a presión a combustión/diesel?

  • Portátil - No depende de la proximidad al enchufe/generador.
  • El combustible se consigue fácilmente.

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial