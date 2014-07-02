Aspiradores
Se acabó el polvo. Los aspiradores en seco de Kärcher con tecnología avanzada eliminan de forma fiable la suciedad suelta y seca y son ideales para su uso en hoteles, oficinas, comercios, así como para la limpieza de edificios. Fabricados con hasta un 60 % de material reciclado, los equipos representan una solución sostenible para las necesidades de limpieza diarias. Los aspiradores compactos impresionan por su alto rendimiento en funcionamiento continuo y son ideales para la limpieza diaria de mantenimiento y la limpieza diurna. Con un ruido de funcionamiento de solo 52 dB(A), los equipos ultrasilenciosos también pueden utilizarse sin problemas en entornos sensibles al ruido.
Aspiradores en seco
Sostenible, ergonómico y ultrasilencioso: la nueva gama T-Range está fabricado con un 45 % de material reciclado* y ofrece, además de una excelente potencia de aspiración, un trabajo ergonómico y un nivel de ruido muy reducido. El aspirador en seco T 7/1 Adv Classic y T 11/1 Classic Adv Re!Plast ofrece una potencia de aspiración excelente en alfombras y superficies duras con un funcionamiento silencioso. Con un 60 % de material reciclado, el T 11/1 Classic Adv Re!Plast es especialmente sostenible. Ambos equipos son duraderos y robustos y tienen una buena relación calidad-precio. Ambos modelos disponen de un cable de red enchufable para una sustitución sencilla. * Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.