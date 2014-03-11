Limpiadoras de cristales a batería

La nueva generación de limpiadoras de cristales y sus ventajas

Más compacta, más manejable y más ligera

La nueva WV es un 10 % más pequeña que sus predecesoras para llegar mejor al borde inferior de las ventanas. De este modo, se puede aspirar de forma limpia hasta en el borde inferior de las ventanas sin sujetarse.

Gracias al diseño ergonómico y compacto, se obtiene un resultado de limpieza óptimo de forma aún más sencilla.