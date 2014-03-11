Limpiadoras de cristales a batería

Sin marcas. Con rapidez. Multifuncional. La limpiadora de cristales a batería asegura una limpieza sin marcas y sin gotear agua sucia. Este equipo, además de limpiar las ventanas de forma rápida y eficaz, es apto para todas las superficies lisas, como espejos, encimeras, puertas, azulejos y mesas.

Kärcher Sin marcas. Con rapidez. Multifuncional.

La aplicación de la limpiadora de vidrios de un vistazo

Rociar

En primer lugar, humedezca el cristal con detergente.

Limpiar

A continuación se elimina la suciedad (del vidrio) con la almohadilla de limpieza de microfibra o con un paño.

Aspirar

Por último, la limpiadora de vidrios aspira el agua sucia, y ¡listo! ¿Y el entorno? Limpio y sin gotas.

Ursula disfruta del tiempo extra que tiene por su limpia cristales.

La nueva generación de limpiadoras de cristales y sus ventajas

Más compacta, más manejable y más ligera

La nueva WV es un 10 % más pequeña que sus predecesoras para llegar mejor al borde inferior de las ventanas. De este modo, se puede aspirar de forma limpia hasta en el borde inferior de las ventanas sin sujetarse.

Gracias al diseño ergonómico y compacto, se obtiene un resultado de limpieza óptimo de forma aún más sencilla.

Capacidad de carga de los acumuladores un 25 % mayor

La WV 2 puede limpiar aprox. 15 m² más de superficie con una carga de baterías que sus predecesoras.

Aún más sencillo

Gracias a los 100 g menos de peso, limpiar las ventanas es todavía más fácil.

Muy silenciosa

El trabajo es aún más agradable gracias a una reducción del ruido del 10 %.

Mejor ergonomía

Gracias a la mayor superficie de agarre, la nueva botella pulverizadora se lleva cómodamente con la mano.

Equipamiento y accesorios

Con el nuevo kit de la limpiadora de cristales WV 2 Plus, tiene a su disposición un paquete completo para todo el proceso de limpieza. Con limpiadora de cristales, botella pulverizadora, almohadilla de limpieza de microfibra y potente concentrado de limpiadora de ventanas.

Y quienes se deciden por el kit WV 2 Premium pueden limpiar incluso ventanas con travesaños y superficies estrechas gracias a la boquilla de aspiración estrecha adicional.

Kit de prolongación para ventanas altas
El kit de prolongación que puede comprarse opcionalmente permite limpiar sin esfuerzo las ventanas altas.

La limpiadora de cristales proporcionar una mayor

conservación en un abrir y cerrar de ojos

Aspiración rápida y sin esfuerzo de paredes con azulejos en el baño y la ducha.

Todo lo que sea de cristal

El equipo también presta un servicio extraordinario en toda la casa.

Encima y fuera

Los espejos quedan relucientes y secos muy fácilmente.