Equipos de limpieza manual

El tacto es insustituible. El equipo de limpieza manual es imprescindible para la limpieza diaria de mantenimiento de suelos, superficies o ventanas. Especialmente en lugares de difícil acceso. Ofrecemos soluciones personalizadas para procesos de limpieza eficientes y profesionales y las más altas exigencias. Las herramientas manuales ergonómicas de alta calidad permiten una limpieza perfecta.