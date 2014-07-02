Gama superior
Genera una gran presión. Las mejores de su sector. Nuestras hidrolimpiadoras de agua fría de gama superior se utilizan cuando es necesaria la máxima potencia sin concesiones. Con su diseño robusto y de larga vida útil, disponen del mejor equipamiento para eliminar incluso la suciedad más resistente. Ya sea en la agricultura, en la obra, en la industria o en el uso municipal, se requiere el máximo rendimiento. La presión, el volumen de caudal y equipamiento de la gama superior están perfectamente adaptados entre sí.
Lavadoras a presión eléctricas vs. a combustión/diesel
A la hora de decidir qué lavadora a presión es la ideal para el trabajo, algo importante a considerar es la presencia de fuentes de energía en el local. ¿La limpieza se hará cerca de una red eléctrica o un generador? ¿Necesitarás la libertad de circular sin restricciones? ¿Limpiarás áreas internas o externas? Considera estos factores antes de seleccionar tu lavadora a presión.
¿Por qué usar una lavadora a presión eléctrica?
- No emite humo - Puede utilizarse en interiores y exteriores.
- Menos mantenimiento.
- Más silenciosa - Su uso no depende de la capacidad del tanque de combustible.
¿Por qué usar una lavadora a presión a combustión/diesel?
- Portátil - No depende de la proximidad al enchufe/generador.
- El combustible se consigue fácilmente.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.