Fregadora y barredora de suelos_Peru

14247 - BANNER 2 - PERU (1) (1).jpg

1_LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDS 13_20-4 S_desktop

Mercado_operativo_Supermercados_1_Desk

BD_50_50_2_Desktop

BANNER TYPO 3 (1 com foto do produto) (3)

    Barredoras y barredoras aspiradoras con acompañante

    Desde el barrido de patios, caminos, talleres hasta las grandes naves industriales. Apropiadas tanto para las empresas de limpieza como para el resto de los sectores. Las barredoras y barredoras-aspiradoras conducidas manualmente son ergonómicas y de fácil manejo. Barren en profundidad sin formar polvo,llegando incluso a las esquinas. Los equipos con motor de tracción son ideales a partir de 300 m².

    0 Productos
    Kärcher

    ¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

    Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

    Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

    Nuestro equipo está a las órdenes.



    Solicite su consulta gratis
    Equipamentos para soluções de limpeza industrial