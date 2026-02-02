La aspiradora DS 6 con filtro de agua no solo deja los suelos perfectamente limpios, sino que también aporta un aire de salida más fresco y exento de polvo en un 99,5 %, lo que hace que el ambiente sea notablemente más agradable. A diferencia de las aspiradoras tradicionales con bolsa de filtro, la aspiradora DS 6 con filtro de agua aprovecha la fuerza natural del agua, que se agita a alta velocidad en el interior del filtro. La suciedad aspirada se conduce a través del remolino de agua, se extrae de manera fiable del aire y queda retenida en el agua. El resultado es un aire de salida excepcionalmente fresco y limpio.