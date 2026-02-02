Aspiradora con filtro de agua DS 6

Aspirador con tecnología de filtración de agua innovadora, lo que proporciona un aire de salida fresco y un 99,5 % limpio. Un alivio, no solo para alérgicos.

La aspiradora DS 6 con filtro de agua no solo deja los suelos perfectamente limpios, sino que también aporta un aire de salida más fresco y exento de polvo en un 99,5 %, lo que hace que el ambiente sea notablemente más agradable. A diferencia de las aspiradoras tradicionales con bolsa de filtro, la aspiradora DS 6 con filtro de agua aprovecha la fuerza natural del agua, que se agita a alta velocidad en el interior del filtro. La suciedad aspirada se conduce a través del remolino de agua, se extrae de manera fiable del aire y queda retenida en el agua. El resultado es un aire de salida excepcionalmente fresco y limpio.

Características y ventajas
Sistema de filtros múltiple compuesto por un innovador filtro de agua, un filtro intermedio lavable y un filtro EPA 12 (EN 1822:1998)
Sistema de filtros múltiple compuesto por un innovador filtro de agua, un filtro intermedio lavable y un filtro EPA 12 (EN 1822:1998)
Filtra el 99,5 % del polvo del aire y proporciona un aire limpio y fresco, así como un agradable ambiente en la habitación. Especialmente adecuado para alérgicos.
Filtro de agua extraíble
Filtro de agua extraíble
Fácil de rellenar y limpiar.
Práctica posición de estacionamiento
Práctica posición de estacionamiento
Durante las interrupciones del trabajo, cómoda y rápida posición de reposo del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos. Almacenaje del equipo en poco espacio.
Motor con eficiencia energética
  • Aspira con la misma potencia que un equipo de 1400 vatios.
  • Menos consumo energético.
Enrollamiento de cables automático
  • Recogida rápida y cómoda del cable de conexión pulsando un botón.
Almacenaje de accesorios en el equipo
  • En el compartimento para accesorios se pueden guardar todos los accesorios de forma ordenada y están siempre a mano.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Limpiadora Aspiradora Aspiradora con filtro de agua
Potencia absorbida (W) 650
Filtro de agua (l) 2
Radio de acción (m) 10,2
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Peso sin accesorios (kg) 7,5
Peso con embalaje incluido (kg) 10,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 535 x 289 x 345

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.1 m
  • Tubo de aspiración telescópico, material: cromado
  • Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable
  • Boquilla de ranuras
  • Boquilla para tapicerías
  • Agente antiespumante «FoamStop»
  • Filtro protector del motor

Equipamiento

  • Práctica posición de estacionamiento
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
Aspiradora con filtro de agua DS 6
Aspiradora con filtro de agua DS 6
Aspiradora con filtro de agua DS 6
Videos
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Alfombras
  • Superficies textiles
  • Espacios intermedios
  • Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
Accesorios
