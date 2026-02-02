Aspiradora con filtro de agua DS 6
Aspirador con tecnología de filtración de agua innovadora, lo que proporciona un aire de salida fresco y un 99,5 % limpio. Un alivio, no solo para alérgicos.
La aspiradora DS 6 con filtro de agua no solo deja los suelos perfectamente limpios, sino que también aporta un aire de salida más fresco y exento de polvo en un 99,5 %, lo que hace que el ambiente sea notablemente más agradable. A diferencia de las aspiradoras tradicionales con bolsa de filtro, la aspiradora DS 6 con filtro de agua aprovecha la fuerza natural del agua, que se agita a alta velocidad en el interior del filtro. La suciedad aspirada se conduce a través del remolino de agua, se extrae de manera fiable del aire y queda retenida en el agua. El resultado es un aire de salida excepcionalmente fresco y limpio.
Características y ventajas
Sistema de filtros múltiple compuesto por un innovador filtro de agua, un filtro intermedio lavable y un filtro EPA 12 (EN 1822:1998)Filtra el 99,5 % del polvo del aire y proporciona un aire limpio y fresco, así como un agradable ambiente en la habitación. Especialmente adecuado para alérgicos.
Filtro de agua extraíbleFácil de rellenar y limpiar.
Práctica posición de estacionamientoDurante las interrupciones del trabajo, cómoda y rápida posición de reposo del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos. Almacenaje del equipo en poco espacio.
Motor con eficiencia energética
- Aspira con la misma potencia que un equipo de 1400 vatios.
- Menos consumo energético.
Enrollamiento de cables automático
- Recogida rápida y cómoda del cable de conexión pulsando un botón.
Almacenaje de accesorios en el equipo
- En el compartimento para accesorios se pueden guardar todos los accesorios de forma ordenada y están siempre a mano.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Limpiadora Aspiradora
|Aspiradora con filtro de agua
|Potencia absorbida (W)
|650
|Filtro de agua (l)
|2
|Radio de acción (m)
|10,2
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Peso sin accesorios (kg)
|7,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.1 m
- Tubo de aspiración telescópico, material: cromado
- Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable
- Boquilla de ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Agente antiespumante «FoamStop»
- Filtro protector del motor
Equipamiento
- Práctica posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Superficies textiles
- Espacios intermedios
- Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
Accesorios
