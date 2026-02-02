Aspiradora en seco y húmedo WD 1 Classic *AR

El potente aspirador multiusos WD 1 Classic ofrece diversos campos de aplicación.

El aspirador multiusos WD 1 Classic: un potente aparato de 1.200 vatios. Con un robusto contenedor de residuos de 15 litros a prueba de golpes. Este aparato compacto ofrece ventajas excepcionales, ya que está diseñado para ahorrar espacio y realizar limpiezas rápidas entre horas. El WD 1 Classic es ideal para la limpieza en el hogar, sótanos, zonas exteriores e interiores de automóviles o para recoger pequeños volúmenes de agua. Dispone de un filtro de espuma para la aspiración en húmedo, una bolsa de vellón y una bolsa de filtro de papel para la aspiración en seco y una boquilla universal para suelos con pinzas, perfecta para la limpieza en seco y en húmedo. Otras características prácticas son la función de soplado, un práctico compartimento para accesorios, un gancho para el cable y un asa de transporte ergonómica.

Características y ventajas
Variadas posibilidades de aplicación
Práctica función de soplado
Diseño compacto
  • Almacenaje en poco espacio.
Asa de transporte ergonómica
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia nominal de entrada (W) 1200
Potencia de aspiración (W) 180
Aspiradora (kPa) 16
Caudal de aire (l/s) 35
Capacidad del depósito (l) 15
Material del recipiente Plástico
Cable de conexión (m) 5
Peso sin accesorios (kg) 3,9
Peso con embalaje incluido (kg) 5,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 330 x 351 x 461

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
  • Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
  • Boquilla de ranuras
  • Tobera para suciedad gruesa: 2 Unidad(es), 0.5 m, 35 mm, Plástico
  • Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
  • Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)
  • Bolsa de filtro textil: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Función de soplado
  • Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
  • Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
  • Gancho portacables
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
  • Ruedas
Campos de aplicación
  • Balcón
  • Garaje
  • Sótano
  • Entrada
  • Aspiración eficaz de líquidos
  • Taller
  • Sala de juegos
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com