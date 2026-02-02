Aspiradora en seco y húmedo WD 1 Classic *AR
El potente aspirador multiusos WD 1 Classic ofrece diversos campos de aplicación.
El aspirador multiusos WD 1 Classic: un potente aparato de 1.200 vatios. Con un robusto contenedor de residuos de 15 litros a prueba de golpes. Este aparato compacto ofrece ventajas excepcionales, ya que está diseñado para ahorrar espacio y realizar limpiezas rápidas entre horas. El WD 1 Classic es ideal para la limpieza en el hogar, sótanos, zonas exteriores e interiores de automóviles o para recoger pequeños volúmenes de agua. Dispone de un filtro de espuma para la aspiración en húmedo, una bolsa de vellón y una bolsa de filtro de papel para la aspiración en seco y una boquilla universal para suelos con pinzas, perfecta para la limpieza en seco y en húmedo. Otras características prácticas son la función de soplado, un práctico compartimento para accesorios, un gancho para el cable y un asa de transporte ergonómica.
Características y ventajas
Variadas posibilidades de aplicación
Práctica función de soplado
Diseño compacto
- Almacenaje en poco espacio.
Asa de transporte ergonómica
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|1200
|Potencia de aspiración (W)
|180
|Aspiradora (kPa)
|16
|Caudal de aire (l/s)
|35
|Capacidad del depósito (l)
|15
|Material del recipiente
|Plástico
|Cable de conexión (m)
|5
|Peso sin accesorios (kg)
|3,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|330 x 351 x 461
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla de ranuras
- Tobera para suciedad gruesa: 2 Unidad(es), 0.5 m, 35 mm, Plástico
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro textil: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Función de soplado
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Ruedas
Campos de aplicación
- Balcón
- Garaje
- Sótano
- Entrada
- Aspiración eficaz de líquidos
- Taller
- Sala de juegos
Accesorios
