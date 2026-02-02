Aspiradora en seco y húmedo WD 1s Classic *AR
El potente aspirador multiusos WD 1s Classic con recipiente de acero inoxidable ofrece diversos campos de aplicación.
Compacto pero potente: el aspirador multiusos WD 1s Classic es un aparato de 1.300 vatios. Viene con un robusto recipiente de acero inoxidable de 18 litros a prueba de golpes y ofrece ventajas excepcionales: potencia de limpieza rápida y ahorro de espacio de almacenamiento. El WD 1 s Classic está equipado con dos boquillas de suelo para aspirar dentro y fuera de la casa, en sótanos así como en interiores de coches o para recoger volúmenes de agua. Dispone de una bolsa de filtro de papel no tejido (incluida) para aspirar la suciedad seca. El set también incluye una boquilla universal para suelos con pinzas para la limpieza en seco y en húmedo y una boquilla conmutable para suelos para la limpieza doméstica. Otras características prácticas son la función de soplado, un práctico compartimento para accesorios, un gancho para el cable y un asa de transporte ergonómica.
Características y ventajas
Variadas posibilidades de aplicación
Práctica función de soplado
Asa de transporte ergonómica
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|1300
|Potencia de aspiración (W)
|200
|Aspiradora (kPa)
|16
|Caudal de aire (l/s)
|35
|Capacidad del depósito (l)
|18
|Material del recipiente
|De acero inoxidable
|Cable de conexión (m)
|5
|Peso sin accesorios (kg)
|4,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|398 x 398 x 518
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla de ranuras
- Tobera para suciedad gruesa: 2 Unidad(es), 0.5 m, 35 mm, Plástico
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro textil: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Función de soplado
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Soporte para componentes pequeños
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Ruedas
Campos de aplicación
- Balcón
- Garaje
- Sótano
- Entrada
- Aspiración eficaz de líquidos
- Taller
- Sala de juegos
