Compacto pero potente: el aspirador multiusos WD 1s Classic es un aparato de 1.300 vatios. Viene con un robusto recipiente de acero inoxidable de 18 litros a prueba de golpes y ofrece ventajas excepcionales: potencia de limpieza rápida y ahorro de espacio de almacenamiento. El WD 1 s Classic está equipado con dos boquillas de suelo para aspirar dentro y fuera de la casa, en sótanos así como en interiores de coches o para recoger volúmenes de agua. Dispone de una bolsa de filtro de papel no tejido (incluida) para aspirar la suciedad seca. El set también incluye una boquilla universal para suelos con pinzas para la limpieza en seco y en húmedo y una boquilla conmutable para suelos para la limpieza doméstica. Otras características prácticas son la función de soplado, un práctico compartimento para accesorios, un gancho para el cable y un asa de transporte ergonómica.