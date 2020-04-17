Aspiradora en seco y húmedo WD 3 V-17/4/20 (YYY) *AR

Características y ventajas
Aspiradora en seco y húmedo WD 3 V-17/4/20 (YYY) *AR: Filtros de cartucho
Filtros de cartucho
Aspiradora en seco y húmedo WD 3 V-17/4/20 (YYY) *AR: Práctico almacenaje de accesorios y cables
Práctico almacenaje de accesorios y cables
Aspiradora en seco y húmedo WD 3 V-17/4/20 (YYY) *AR: Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
Práctica función de soplado
  • La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
Bolsa de filtro de fieltro
Sistema de cierre «Pull & Push»
  • Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
  • Permite un cómodo transporte del equipo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia nominal de entrada (W) 1000
Potencia de aspiración (W) 230
Aspiradora (mbar) máx. 230
Caudal de aire (l/s) máx. 45
Capacidad del depósito (l) 17
Material del recipiente Plástico
Cable de conexión (m) 4
Ancho nominal del accesorio (mm) 35
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Nivel de presión acústica (dB/A) 74
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 4,5
Peso con embalaje incluido (kg) 6,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 349 x 328 x 492

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
  • Material de la manguera de aspiración: Plástico
  • Asa desmontable
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
  • Ancho nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
  • Boquilla de ranuras
  • Filtros de cartucho: Celulosa
  • Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa

Equipamiento

  • Interruptor giratorio (on/off)
  • Función de soplado
  • Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
  • Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
  • Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
  • Soporte para componentes pequeños
  • Asa de transporte plegable
  • Gancho portacables
  • Posición de estacionamiento
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
  • Protección de circulación resistente a los golpes
Campos de aplicación
  • Terraza
  • Garaje
  • Taller
  • Sótano
  • Aspiración eficaz de líquidos
  • Entrada
  • Sala de juegos
