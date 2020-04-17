Aspiradora en seco y húmedo WD 3 V-17/4/20 (YYY) *AR
Características y ventajas
Filtros de cartucho
Práctico almacenaje de accesorios y cables
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
Bolsa de filtro de fieltro
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite un cómodo transporte del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|230
|Aspiradora (mbar)
|máx. 230
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 45
|Capacidad del depósito (l)
|17
|Material del recipiente
|Plástico
|Cable de conexión (m)
|4
|Ancho nominal del accesorio (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|74
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa desmontable
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Ancho nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla de ranuras
- Filtros de cartucho: Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Interruptor giratorio (on/off)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Soporte para componentes pequeños
- Asa de transporte plegable
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
Videos
Campos de aplicación
- Terraza
- Garaje
- Taller
- Sótano
- Aspiración eficaz de líquidos
- Entrada
- Sala de juegos
Accesorios
