Hidrolavadora K 4 Power Control
K4 Power Control, la nueva Hidrolavadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher, la cual incluye útiles consejos.
K4 Power Control, la nueva Hidrolavadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher, la cual incluye útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie u objeto que necesitemos limpiar. Incluye la manguera de alta presión de 8m, pistola G 160 Q Power Control, lanza turbo y lanza vario power. Motor a inducción refrigerado por agua. Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie u objeto.
Características y ventajas
App Home & Garden
- La app Kärcher Home & Garden te combierte en un experto en limpieza.
- Haz uso de nuestro extenso conocimiento Kärcher para resultados de limpieza perfectos
Mango telescópico ajustable a la altura.
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar)
|20 - máx. 130
|Caudal (l/h)
|máx. 420
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador para mangeras de riego A3/4"
Equipamiento
- Sistema Quick Connect en el equipo
- Vía de aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
- Mango telescópico
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Para limpiar bicicletas
- Para limpiar equipos y herramientas para el jardín.
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Para limpiar furgones utilitarios.
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.