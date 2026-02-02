Hidrolavadora K 4 Power Control

K4 Power Control, la nueva Hidrolavadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher, la cual incluye útiles consejos.

K4 Power Control, la nueva Hidrolavadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher, la cual incluye útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie u objeto que necesitemos limpiar. Incluye la manguera de alta presión de 8m, pistola G 160 Q Power Control, lanza turbo y lanza vario power. Motor a inducción refrigerado por agua. Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie u objeto.

Características y ventajas
App Home & Garden
  • La app Kärcher Home & Garden te combierte en un experto en limpieza.
  • Haz uso de nuestro extenso conocimiento Kärcher para resultados de limpieza perfectos
Mango telescópico ajustable a la altura.
  • Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
  • Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50
Presión (bar) 20 - máx. 130
Caudal (l/h) máx. 420
Rendimiento de superficie (m²/h) 30
Temperatura de entrada (°C) 40
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 12,4
Peso con embalaje incluido (kg) 16
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 405 x 306 x 584

Scope of supply

  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 8 m
  • Adaptador para mangeras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Sistema Quick Connect en el equipo
  • Vía de aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
  • Mango telescópico
  • Motor refrigerado por agua
  • Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
  • Para limpiar bicicletas
  • Para limpiar equipos y herramientas para el jardín.
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
  • Para limpiar furgones utilitarios.
Accesorios
