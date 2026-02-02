Hidrolavadora K 5 Power Control
K 5 Power Control, la nueva Hidrolavadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos.
K 5 Power Control, la nueva Hidrolavadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher, la cual incluye útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie u objeto que necesitemos limpiar. Incluye la manguera de alta presión de 10m, pistola G 160 Q Power Control, lanza turbo y lanza vario power. Motor a inducción refrigerado por agua.
Características y ventajas
App Home & Garden
- La app Kärcher Home & Garden te combierte en un experto en limpieza.
- Haz uso de nuestro extenso conocimiento Kärcher para resultados de limpieza perfectos
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 480
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 10 m
- Adaptador para mangeras de riego A3/4"
Equipamiento
- Sistema Quick Connect en el equipo
- Vía de aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
- Mango telescópico
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Succión de agua
Campos de aplicación
- Para limpiar bicicletas
- Para limpiar equipos y herramientas para el jardín.
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Para limpiar furgones utilitarios.
- Para limpiar autos de volumen medio y grande
- Muros de piedra y de jardín
- Fachada
