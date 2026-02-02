Hidrolavadora K1
Compacta, poderosa y económica: la hidrolavadora de alta presión de gama compacta para uso ocasional. Ideal para aplicaciones como lavar autos compactos y pequeños patios.
Características y ventajas
Equipo compacto, pequeño y livianoDe fácil guardado, incluso en espacios pequeños Se puede cargar con una sola mano
Con los accesorios adecuadosCon la amplia gama de accesorios, numerosas tareas de limpieza para el hogar son más fáciles de manejar. Expansión en usos y aplicaciones a través de accesorios adicionales
Inyector para aplicar detergente a baja presiónManguera de aspiración para el uso de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Motor universal refrigerado
- La hidrolavadora tiene un diseño compacto y gracias a su motor universal refrigerado es especialmente liviana y por ende fácil de transportar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar)
|100
|Caudal (l/h)
|300
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,2
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|161 x 241 x 427
Scope of supply
- Extensión de lanza spray
- Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador para mangeras de riego A3/4"
Equipamiento
- Vía de aplicación de detergente: Aspiración
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Para limpiar bicicletas
- Para limpiar equipos y herramientas para el jardín.
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Para limpiar furgones utilitarios.
Accesorios
