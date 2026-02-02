Hidrolavadora K1

Compacta, poderosa y económica: la hidrolavadora de alta presión de gama compacta para uso ocasional. Ideal para aplicaciones como lavar autos compactos y pequeños patios.

Compacta, poderosa y económica: la hidrolavadora de alta presión de gama compacta para uso ocasional. Ideal para aplicaciones como lavar autos compactos y pequeños patios, entre otras cosas. Una resistente carcasa protege al motor y la bomba contra suciedad y daño. Una válvula de seguridad previene el exceso de presión. El paro automático del motor lo desconecta cuando la pistola no está presionada. El equipo cuenta con un inyector para aplicar detergente con baja presión, además de un grande botón de encendido y una pistola de alta presión diseñada ergonómicamente.

Características y ventajas
Equipo compacto, pequeño y liviano
Equipo compacto, pequeño y liviano
De fácil guardado, incluso en espacios pequeños Se puede cargar con una sola mano
Con los accesorios adecuados
Con los accesorios adecuados
Con la amplia gama de accesorios, numerosas tareas de limpieza para el hogar son más fáciles de manejar. Expansión en usos y aplicaciones a través de accesorios adicionales
Inyector para aplicar detergente a baja presión
Inyector para aplicar detergente a baja presión
Manguera de aspiración para el uso de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Motor universal refrigerado
  • La hidrolavadora tiene un diseño compacto y gracias a su motor universal refrigerado es especialmente liviana y por ende fácil de transportar
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (bar) 100
Caudal (l/h) 300
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 1,2
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 3,4
Peso con embalaje incluido (kg) 5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 161 x 241 x 427

Scope of supply

  • Extensión de lanza spray
  • Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
  • Lanza pulverizadora de un chorro
  • Manguera de alta presión: 3 m
  • Adaptador para mangeras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Vía de aplicación de detergente: Aspiración
  • Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
  • Para limpiar bicicletas
  • Para limpiar equipos y herramientas para el jardín.
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
  • Para limpiar furgones utilitarios.
Accesorios
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

