Barredora KM 70/20 C

Barredora de empuje compacto para uso de interiores y al aire libre.

La KM 70/20 C ofrece una alternativa rápida y conveniente de escoba. La máquina cuenta con un contenedor de residuos de 20 litros, cepillo giratorio ajustable y un cepillo lateral para los bordes, que es ligero y fácil de usar.

Características y ventajas
Accionamiento del cepillo cilíndrico principal
  • El cepillo cilíndrico principal se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
Asa de empuje ajustable
  • Gran ergonomía gracias a la triple regulación.
  • Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Gran recipiente de suciedad
  • Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del recipiente.
Filtro de polvo
  • El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento manual
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) 2800
Ancho útil (mm) 480
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 700
Volumen del depósito bruto/neto (l) 42 / 20
Peso (con accesorios) (kg) 22
Peso, lista para operar (kg) 23
Peso del embalaje (kg) 25,9
Medidas del embalaje (Long. x Anch. x Alt.) (mm) 795 / 400 / 935
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Filtro para polvos finos

Equipamiento

  • Tracción manual del cepillo
  • Cepillo cilíndrico ajustable
  • Asa de empuje abatible
  • Principio de la pala y el cepillo
  • Aplicación en el exterior
  • Aplicación en áreas interiores
Barredora KM 70/20 C
RECONOCIMIENTOS

Best of KM 70 20 C

Best of Heimwerker Praxis 2014

Nuestra barredora KM 70/20 C fue seleccionada por la revista HEIMWERKER PRAXIS 1/2014 entre lo más destacado del sector de las herramientas.

Mejor herramienta KM 70 20 C

Mejor herramienta 2014

La barredora KM 70/20 C fue premiada por la revista «Heimwerker Praxis» como «MEJOR HERRAMIENTA 2014».

