Barredora KM 70/20 C
Barredora de empuje compacto para uso de interiores y al aire libre.
La KM 70/20 C ofrece una alternativa rápida y conveniente de escoba. La máquina cuenta con un contenedor de residuos de 20 litros, cepillo giratorio ajustable y un cepillo lateral para los bordes, que es ligero y fácil de usar.
Características y ventajas
Accionamiento del cepillo cilíndrico principal
- El cepillo cilíndrico principal se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
Asa de empuje ajustable
- Gran ergonomía gracias a la triple regulación.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Gran recipiente de suciedad
- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del recipiente.
Filtro de polvo
- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|manual
|Máx. rendimiento de superficie (m²/h)
|2800
|Ancho útil (mm)
|480
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|700
|Volumen del depósito bruto/neto (l)
|42 / 20
|Peso (con accesorios) (kg)
|22
|Peso, lista para operar (kg)
|23
|Peso del embalaje (kg)
|25,9
|Medidas del embalaje (Long. x Anch. x Alt.) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Filtro para polvos finos
Equipamiento
- Tracción manual del cepillo
- Cepillo cilíndrico ajustable
- Asa de empuje abatible
- Principio de la pala y el cepillo
- Aplicación en el exterior
- Aplicación en áreas interiores
Videos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
RECONOCIMIENTOS
Best of Heimwerker Praxis 2014
Nuestra barredora KM 70/20 C fue seleccionada por la revista HEIMWERKER PRAXIS 1/2014 entre lo más destacado del sector de las herramientas.
Mejor herramienta 2014
La barredora KM 70/20 C fue premiada por la revista «Heimwerker Praxis» como «MEJOR HERRAMIENTA 2014».