Lava-aspiradora Puzzi 4/15

Aplique la solución química y recoja el agua sucia, ¡sin necesidad de fregar! El extractor Puzzi 4/15 Classic aspira la suciedad de alfombras y tapicerías, dejando su casa o coche limpios. Su tecnología de extracción permite una limpieza rápida y eficaz, eliminando la suciedad a fondo mientras se desliza suavemente por la alfombra o tapicería. Incluso el pelo de las mascotas se recoge fácilmente. El extractor Puzzi 4/15 Classic es adecuado para la limpieza higiénica y eficaz de su alfombra o tapicería, además de eliminar la suciedad incrustada, garantizando una limpieza profunda, protegiendo su hogar de los ácaros del polvo y previniendo alergias. Cuenta con un tanque de 15 L y otro de 4 L para agua limpia y solución de limpieza química, evitando el contacto con la suciedad, ya que el agua sucia fluye directamente al depósito. Puzzi también es ideal para espacios reducidos, ideal para hogares. 5 en 1: Aplicación por pulverización, extracción, función de soplador para secado, extracción de polvo y succión de líquidos. Fácil almacenamiento (compacto). Depósito interno de agua limpia. Portaaccesorios para mayor organización y facilidad de transporte. Filtro lavable de serie, más económico y práctico. Con parachoques para evitar impactos laterales en el extractor.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de aire (l/s) 31
Aspiradora (mbar) 170
Potencia de entrada de turbina / bomba (W) 1600
Capacidad del depósito de agua limpia (l) 4
Capacidad del depósito de agua sucia (l) 15
Material del recipiente Plástico
Nivel de presión acústica (dB/A) 90 - 73
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal de pulverización (l/min) 1
Presión de pulverización (bar) 2,8
Cable de conexión (m) 5
Peso sin accesorios (kg) 6
Peso con embalaje incluido (kg) 8,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 378 x 342 x 469
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

