Lava-aspiradora Puzzi 4/15
Aplique la solución química y recoja el agua sucia, ¡sin necesidad de fregar! El extractor Puzzi 4/15 Classic aspira la suciedad de alfombras y tapicerías, dejando su casa o coche limpios. Su tecnología de extracción permite una limpieza rápida y eficaz, eliminando la suciedad a fondo mientras se desliza suavemente por la alfombra o tapicería. Incluso el pelo de las mascotas se recoge fácilmente. El extractor Puzzi 4/15 Classic es adecuado para la limpieza higiénica y eficaz de su alfombra o tapicería, además de eliminar la suciedad incrustada, garantizando una limpieza profunda, protegiendo su hogar de los ácaros del polvo y previniendo alergias. Cuenta con un tanque de 15 L y otro de 4 L para agua limpia y solución de limpieza química, evitando el contacto con la suciedad, ya que el agua sucia fluye directamente al depósito. Puzzi también es ideal para espacios reducidos, ideal para hogares. 5 en 1: Aplicación por pulverización, extracción, función de soplador para secado, extracción de polvo y succión de líquidos. Fácil almacenamiento (compacto). Depósito interno de agua limpia. Portaaccesorios para mayor organización y facilidad de transporte. Filtro lavable de serie, más económico y práctico. Con parachoques para evitar impactos laterales en el extractor.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de aire (l/s)
|31
|Aspiradora (mbar)
|170
|Potencia de entrada de turbina / bomba (W)
|1600
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|4
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|15
|Material del recipiente
|Plástico
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|90 - 73
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|2,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Peso sin accesorios (kg)
|6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|378 x 342 x 469
