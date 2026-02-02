Aplique la solución química y recoja el agua sucia, ¡sin necesidad de fregar! El extractor Puzzi 4/15 Classic aspira la suciedad de alfombras y tapicerías, dejando su casa o coche limpios. Su tecnología de extracción permite una limpieza rápida y eficaz, eliminando la suciedad a fondo mientras se desliza suavemente por la alfombra o tapicería. Incluso el pelo de las mascotas se recoge fácilmente. El extractor Puzzi 4/15 Classic es adecuado para la limpieza higiénica y eficaz de su alfombra o tapicería, además de eliminar la suciedad incrustada, garantizando una limpieza profunda, protegiendo su hogar de los ácaros del polvo y previniendo alergias. Cuenta con un tanque de 15 L y otro de 4 L para agua limpia y solución de limpieza química, evitando el contacto con la suciedad, ya que el agua sucia fluye directamente al depósito. Puzzi también es ideal para espacios reducidos, ideal para hogares. 5 en 1: Aplicación por pulverización, extracción, función de soplador para secado, extracción de polvo y succión de líquidos. Fácil almacenamiento (compacto). Depósito interno de agua limpia. Portaaccesorios para mayor organización y facilidad de transporte. Filtro lavable de serie, más económico y práctico. Con parachoques para evitar impactos laterales en el extractor.