Aplique la solución química y recoja el agua sucia, ¡sin necesidad de fregar! El extractor Puzzi 4/30 Classic aspira la suciedad de alfombras y tapicerías, dejando su negocio o coche limpios. Su tecnología de extracción permite una limpieza rápida y eficaz, eliminando la suciedad en profundidad mientras se desliza suavemente por la alfombra o tapicería. El extractor Puzzi 4/30 Classic es ideal para una limpieza higiénica y eficaz de alfombras o tapicerías, además de eliminar la suciedad incrustada, garantizando una limpieza suave y profunda con resultados impresionantes. Cuenta con un depósito de 30 L y otro de 4 L para agua limpia y solución química de limpieza, evitando el contacto con la suciedad, ya que el agua sucia fluye directamente al depósito. Puzzi también es ideal para hoteles, oficinas, lavaderos de coches, pensiones y más. 5 en 1: Aplicación por pulverización, extracción, función de soplador para secado, extracción de polvo y succión de líquidos. Fácil de guardar (compacto). Depósito interno de agua limpia. Portaaccesorios para mayor organización y facilidad de transporte. Filtro lavable de serie, más económico y práctico. Con parachoques para evitar impactos laterales.