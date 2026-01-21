La SG 4/4 es una limpiadora de vapor compacta y robusta que convence por su excelente potencia y su desinfección certificada*. Gracias a los 4 bar de presión de vapor se consigue un efecto de limpieza óptimo. La regulación progresiva del caudal de vapor y la función Vapo-Hydro (regulación progresiva de la saturación del vapor) permiten un ajuste perfecto del equipo a la tarea de limpieza correspondiente. El sistema de depósito dentro del depósito hace que el llenado sea permanente y permite un tiempo de calentamiento rápido y un trabajo sin interrupciones. Además, el indicador de temperatura ayuda a lograr unos resultados de limpieza óptimos. El equipo es de uso universal y limpia sin productos químicos. Las amplias opciones de equipamiento abarcan, entre otras, dos boquillas para suelos (para una limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento para accesorios integrado, un gancho portacables integrado, así como un alojamiento para tubos para un almacenamiento compacto. (*Según la norma prEN 16615, equipo para suelos de PVC: SG 4/4 (boquilla para suelos con láminas, 30 cm/s, máx. presión de vapor, mín. Vapo-Hydro), prueba del germen: Enterococcus hirae ATCC 10541)