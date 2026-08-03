Accionamiento, cepillo cilíndrico 500
Accionamiento propulsado por agua para cepillos cilíndricos giratorios. Para la limpieza de fachadas o paneles solares con nuestras limpiadoras de alta presión profesionales. Montaje en lanza pulverizadora o en lanza telescópica.
Realizado en acero inoxidable y PEEK de alta calidad y de larga vida útil, el accionamiento propulsado por agua para cepillos cilíndricos giratorios amplía las opciones de empleo de nuestras limpiadoras de alta presión profesionales, incluso de las más pequeñas con caudales de agua menores. El accionamiento, con barra pulverizadora integrada para una aplicación de agua perfecta, permite el empleo de cepillos de distinta dureza muy fáciles de intercambiar gracias a un sistema de sustitución rápida y que se acoplan con total seguridad. Según la preferencia, el accionamiento se monta directamente en la lanza pulverizadora o en una lanza telescópica. En función del diseño, los accesorios son adecuados para trabajos de limpieza exigentes de paneles solares, superficies de cristal, fachadas delicadas y rugosas, pero también para terrazas con revestimientos de piedra o madera. Para la limpieza de fachadas los cepillos avanzan de forma autónoma hacia arriba, reduciendo así el esfuerzo del usuario. Opcionalmente están disponibles también una protección contra salpicaduras (4.762-621.0) y una articulación variable (4.481-042.0).
Características y ventajas
Accionamiento de cepillos cilíndricos giratorios propulsado por aguaNo es necesario ningún motor adicional para el accionamiento de los cepillos Modo de construcción compacto y peso reducido. Diseño de alta calidad de acero inoxidable y PEEK.
Cepillos reemplazablesEl cepillo óptimo para cada superficie. El encaje perceptible de los cepillos asegura un empleo seguro. La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.
Barra pulverizadora integradaAplicación homogénea de agua en toda la longitud del cepillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|350 / 1000
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Rosca de empalme
|M 18
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,1
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Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Para la limpieza de placas solares, superficies de cristal y metacrilato y de invernaderos
- Para la limpieza de fachadas y persianas
- Para la limpieza de tejidos y películas de membrana
- Para la limpieza de terrazas con revestimientos de piedra o madera
Accesorios
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