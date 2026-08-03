El cepillo de cerdas duras permite una limpieza a fondo y cuidadosa de las superficies de fachadas industriales, así como de recubrimientos del suelo como madera y piedra en el ámbito exterior. Se coloca directamente en lanzas de alta presión o, para la limpieza de fachadas, también en lanzas telescópicas conductoras de agua de Kärcher. El cepillo incorpora con esta finalidad una boquilla de alta presión de 25° y un kit de boquillas para la aplicación de agua limpia. Para garantizar la presión de apriete óptima el cepillo dispone adicionalmente de cerdas de apoyo.