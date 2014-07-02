Conector de acción rápida
Para cambiar rápidamente entre diferentes lanzas pulverizadoras / accesorios. Se ajusta perfectamente a los sistemas de pulverizado de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y lanza pulverizadora. Con rosca interior M 22 x 1,5.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (g)
|320
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.