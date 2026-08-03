Kit de prolongación
Limpieza sin esfuerzo incluso de ventanas altas gracias al kit de prolongación telescópico para la limpiadora de cristales con batería y el Vibrapad a batería. Extensible de 0,6 a 1,5 metros.
Ahora podrá limpiar ventanas altas, tragaluces y otras superficies lisas de difícil acceso con toda comodidad y sin el engorro de tener que subirse a una escalera: el kit de prolongación telescópico para nuestra limpiadora de cristales con batería y el Vibrapad a batería lo hace posible. El kit se compone de 2 lanzas telescópicas, un alojamiento con articulación flexible para la limpiadora de cristales y un limpiacristales con paño de microfibra. El kit ofrece un alcance adicional de hasta 2 metros, de modo que incluso las personas bajas podrán realizar sin esfuerzo las tareas de limpieza en habitaciones, baños o jardines acristalados con una altura de hasta aproximadamente 4 metros.
Características y ventajas
Alcance sin esfuerzo de superficies de ventanas a altura elevada
Mango telescópico
Compatibilidad con todas las limpiadoras de cristales y el fregador vibratorio con batería
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videos
Campos de aplicación
- Superficies de cristal de grandes dimensiones y de difícil acceso
- Jardines acristalados
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