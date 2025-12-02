T 300 Deck and Driveway Cleaner
T 300 Deck and Driveway Cleaner para la limpieza de superficies grandes sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas.
T 300 Deck and Driveway Cleaner limpia grandes superficies exteriores de forma rápida y eficaz. El brazo rotativo Twin Jet garantiza la eliminación de la suciedad en superficies grandes, de manera que permite ahorrar aproximadamente la mitad de tiempo en comparación con la limpieza con lanza pulverizadora. Por otra parte, la cubierta protege al usuario y al entorno de las salpicaduras de agua. Con el denominado «efecto aerodeslizador», la T-Racer resulta especialmente fácil de desplazar. T 300 Deck and Driveway Cleaner dispone de un regulador de presión sin escalonamientos para la limpieza tanto de superficies duras (p. ej., piedra u hormigón) como de superficies delicadas (p. ej., madera). T 300 Deck and Driveway Cleaner es ideal para todas las limpiadoras de alta presión de las gamas K 2, K 3, K 4 y K 5. No es compatible con los equipos K 1700, K 1800, K 1900 y K 2000.
Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratorias
Protección contra salpicaduras
Ajuste de la presión
Efecto aerodeslizador
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Terraza
- Entradas (de patio)
- Caminos
Accesorios
