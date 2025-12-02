Aspiradora Pet Clean
El Kärcher Pet Clean es mucho más que una simple aspiradora: es un kit completo de cuidado para mascotas, diseñado para transformar la forma en que cuidas a tus perros y gatos en casa. Con la reconocida calidad y potencia de Kärcher, este equipo 3 en 1 permite cortar, cepillar y aspirar el pelo al mismo tiempo, garantizando una experiencia práctica, higiénica y sin suciedad.
Olvídate de gastar tiempo y dinero en el pet shop o de lidiar con los pelos que se esparcen después del cepillado: el Pet Clean realiza una aspiración directa en la fuente, manteniendo el ambiente siempre limpio. Su bajo nivel de ruido (66 dB) ofrece comodidad para la mascota, mientras que los tres niveles de potencia permiten ajustar el rendimiento según la necesidad. El equipo también incluye un cortapelos recargable, cepillos para desenredar y peinar, cuatro peines de corte y boquillas especiales, una para tejidos y otra para rincones. Con una potencia continua de 300 W y un depósito de 1,4 litros, el Kärcher Pet Clean ofrece rendimiento, practicidad y bienestar tanto para la mascota como para su dueño.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|328 x 195 x 253
