Olvídate de gastar tiempo y dinero en el pet shop o de lidiar con los pelos que se esparcen después del cepillado: el Pet Clean realiza una aspiración directa en la fuente, manteniendo el ambiente siempre limpio. Su bajo nivel de ruido (66 dB) ofrece comodidad para la mascota, mientras que los tres niveles de potencia permiten ajustar el rendimiento según la necesidad. El equipo también incluye un cortapelos recargable, cepillos para desenredar y peinar, cuatro peines de corte y boquillas especiales, una para tejidos y otra para rincones. Con una potencia continua de 300 W y un depósito de 1,4 litros, el Kärcher Pet Clean ofrece rendimiento, practicidad y bienestar tanto para la mascota como para su dueño.