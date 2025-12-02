Hidrolimpiadora K 2 Basic

La K 2 de Kärcher es una veterana limpiadora de alta presión perfecta para uso ocasional y suciedad ligera, como la que se acumula, p. ej., en bicicletas y herramientas o muebles de jardín.

El equipamiento de la K 2 incluye 2 neumáticos de marcha suave, una pistola, una manguera de alta presión de 5 metros de largo, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio contra la suciedad incrustada y un filtro de agua que protege la bomba contra la penetración de partículas de suciedad. Esta limpiadora de alta presión se ha concebido para usos ocasionales y la suciedad de poca intensidad de toda la casa. Por ejemplo, suciedad de bicicletas, herramientas de jardín y muebles de jardín.

Características y ventajas
Orden gracias al gancho
Máximo rendimiento de limpieza
Bomba axial de 3 pistones
Válvula de seguridad y función de parada del motor
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 127 / 60
Presión (PSI) máx. 1600
Caudal (l/h) máx. 280
Rendimiento en superficie (m²/h) 20
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 1,4
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 5,2
Peso con embalaje incluido (kg) 6,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 242 x 280 x 783

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 5 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Aspiración
  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 2 Basic
Hidrolimpiadora K 2 Basic
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.