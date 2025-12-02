Hidrolimpiadora K 4
La «K 4» para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad media, por ejemplo, en automóviles pequeños, vallas o bicicletas.
La «K 4» con pistola Quick Connect y manguera de alta presión de 8 m ha sido diseñada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad media. Gracias a la lanza pulverizadora Vario Power (VPS) y a la boquilla turbo, limpia coches, vallas de jardín, bicicletas, etc. según las necesidades. La presión del agua se puede adaptar exactamente al objeto de limpieza correspondiente en la lanza pulverizadora (VPS) mediante un simple giro. Además, la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio logra una limpieza perfecta sin concesiones, incluso en caso de suciedad incrustada. Un filtro de agua integrado protege la bomba eficazmente contra partículas de suciedad.
Características y ventajas
Excelente potencia
Orden gracias al gancho
Quick Connect
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|127 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1800
|Caudal (l/h)
|máx. 350
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1500
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|306 x 396 x 872
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Depósito con regulación de detergente
- Depósito RM desmontable
- Asa telescópica
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.