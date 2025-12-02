Hidrolimpiadora K 4 Premium
Fácil de transportar y rápida de guardar: la K 4 Premium con motor refrigerado por agua es la limpiadora de alta presión ideal para la suciedad de intensidad media en vallas de jardín, vehículos, bicicletas, etc.
La K 4 Premium con motor refrigerado por agua está diseñada para limpiezas esporádicas de suciedad de intensidad media. La limpiadora de alta presión devuelve el brillo a vallas de jardín, bicicletas y pequeños vehículos en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de ser especialmente compacto, el equipo proporciona un rendimiento óptimo. Dos asas de transporte y una práctica asa telescópica ofrecen la máxima movilidad. Se añade a esto la ventaja del almacenamiento en espacio reducido. Asimismo, destacan otros detalles del equipamiento: la pistola Quick Connect, la manguera de alta presión de 8 m, la lanza pulverizadora Vario Power (VPS) con práctica regulación de la presión mediante un simple giro, la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad adherida y un eficiente filtro de agua para proteger la bomba.
Características y ventajas
Limpieza y orden
Bomba axial de tres émbolos
«Plug ’n’ Clean»
Quick Connect
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|127 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1800
|Caudal (l/h)
|máx. 350
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Potencia de conexión (W)
|1500
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|18,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|332 x 426 x 872
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Depósito con regulación de detergente
- Depósito RM desmontable
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.