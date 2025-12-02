Hidrolimpiadora K 4 Premium

Fácil de transportar y rápida de guardar: la K 4 Premium con motor refrigerado por agua es la limpiadora de alta presión ideal para la suciedad de intensidad media en vallas de jardín, vehículos, bicicletas, etc.

La K 4 Premium con motor refrigerado por agua está diseñada para limpiezas esporádicas de suciedad de intensidad media. La limpiadora de alta presión devuelve el brillo a vallas de jardín, bicicletas y pequeños vehículos en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de ser especialmente compacto, el equipo proporciona un rendimiento óptimo. Dos asas de transporte y una práctica asa telescópica ofrecen la máxima movilidad. Se añade a esto la ventaja del almacenamiento en espacio reducido. Asimismo, destacan otros detalles del equipamiento: la pistola Quick Connect, la manguera de alta presión de 8 m, la lanza pulverizadora Vario Power (VPS) con práctica regulación de la presión mediante un simple giro, la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad adherida y un eficiente filtro de agua para proteger la bomba.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 127 / 60
Presión (PSI) máx. 1800
Caudal (l/h) máx. 350
Rendimiento en superficie (m²/h) 30
Potencia de conexión (W) 1500
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 13,9
Peso con embalaje incluido (kg) 18,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 332 x 426 x 872

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 8 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Depósito con regulación de detergente
  • Depósito RM desmontable
  • Filtro de agua integrado
