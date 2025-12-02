Hidrolimpiadora K5
Hidrolimpiadora ideal para una limpieza más intensiva. Incluye alzas y ruedas para facilitar el transporte y soporte para accesorios que facilita su organización. Mayor versatilidad para cada tipo de limpieza, gracias a sus dos tipos de lanzas.
Lavadora de alta presión ideal para limpiar más intensamente. Possui alça e rodas para facilitar el transporte, soporte de accesorios facilitando la organización. Mais versatilidade para cada tipo de limpeza, com os dos tipos de lanças. Perfecto para limpiar garajes, quintas, carros, bicicletas, motos, áreas de piscina, jardín y sujeira incrustada. Con motor de inducción y cabeçote en aluminio que permite mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo. Economía de tiempo y 80% de agua.
Características y ventajas
Cómoda asa de transporte en barandilla
- Robustez y resistencia
- La ergonómica asa de transporte en barandilla permite un agarre cómodo desde cualquier lado y garantiza un transporte cómodo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 120 / 60
|Presión (PSI)
|2100
|Caudal (l/h)
|420
|Potencia de conexión (W)
|1900
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|323 x 409 x 825
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 145 Pressure Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Fachada
- Motos y ciclomotores
- Garaje
