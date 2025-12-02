Hidrolimpiadora Kaercher Portatil
La hidrolavadora portátil Kärcher ofrece una limpieza rápida y sencilla para las tareas diarias. Es ideal para quienes buscan un equipo fácil de usar, transportar y almacenar.
La hidrolavadora portátil Kärcher, con 1500 psi de presión, ayuda a eliminar la suciedad más difícil de tu bicicleta, coche, casa, jardín, garaje y más. Esta hidrolavadora incluye una lanza de chorro recto ajustable que se adapta al tipo de limpieza requerida y un aplicador de detergente que simplifica aún más la eliminación de la suciedad. Todo esto mientras ahorras tiempo y agua en comparación con una manguera de jardín convencional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,6
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.